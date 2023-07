Traffico Roma del 04-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovate l’appuntamento con ilal momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra lo svincolo per laL’Aquila e la Tiburtina di difficoltà di transito anche in tutta l’area di Piazza Irnerio abbiamo Code in via di Boccea pertra via Bra e via Baldo degli Ubaldi direzione centro incolonnamenti a in via della Pineta Sacchetti da Forte Braschi e poi sulla circonvallazione Cornelia direzione Boccea dalle 14 di oggi e domani dalle 11 alle 13 per un evento all’auditorium di via della Conciliazione sono previsti divieti di sosta con possibili chiusure aldeviazioni per i bus e restiamo in tema di trasporto pubblico per ricordarvi che a seguito di lavori sui binari del tram in piazzale labicano fino a sabato prossimo 8 ...