Traffico Roma del 04-07-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso è rallentato sulle due carri di raccordo anulare C30 di rallentamenti e code a tratti sull’intero percorso code poi sul tratto Urbano dellaL’Aquila nelle due direzioni tra l’uscita Togliatti e la tangenziale verso il centro e studiati e il raccordo in uscita dalunghe code poi in tangenziale Tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico ripercussioni sulla carreggiata opposta trafficate concludi in entrata inpoi la via Flaminia la Cassia e la Salaria che arriva dal litorale invece incontra code sulla via del mare all’altezza di Acilia sulla Cristoforo Colombo 3 all’infernetto via di Malafede e sulla Pontina tra Castelno è l’Eur In ...