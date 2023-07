Traffico Roma del 04-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Salaria e Pisana e poi tra la Casilina e la Tiburtina altre cose intelligente internet della Casilina e l’ardeatina poi troviamo cose sul tetto Urbano dellana Aquila tra l’uscita Togliatti e la tangenziale verso il centro e tra Togliatti e il raccordo in uscita dalunghe code poi in tangenziale Tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico trafficate con coda e la via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e lasciala lì allo svincolo per Fidene è l’aeroporto dell’Urbe che arriva dal litorale incontra code sulla via del mare all’altezza di Acilia sulla Cristoforo Colombo tra l’infernetto e via di Malafede e sulla Pontina Pomezia e Castel di Decima metà massimo perché per il momento è ...