Tour de France Il dardo è Philipsen | la fionda è van der Poel

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 luglio 2023) La solitudine è una dimensione del pedalare secondaria, quasi elitaria se di mestiere si fa il corridore professionista. È un’ambizione, qualcosa a cui si punta. È faticoso cercarla, difficile trovarla, ripaga sempre, a patto che si sia inseguiti. Quando appare in coda a tutti, solitamente è un supplizio, una fatica bestiale e basta, nella quale anche la speranza va più forte, ci si ritrova staccati anche da essa. Non sempre è possibile raggiungere la solitudine, si materializza raramente, per qualcuno è più semplice, in ogni caso mai facile. A volte è oltremodo complicato. Soprattutto quando non ci sono le salite. La pianura è comunitaria, considera lo stare soli stramberia se non eresia. La volontà dei tanti piega sempre quella dei pochi, vale la legge del gruppo e la legge del gruppo porta sempre alla stessa conclusione: la volata. Tra Dax e Nogaro, secondo la geografia, quasi mai ...