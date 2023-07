Tour de France 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

(Di martedì 4 luglio 2023) Tanta montagna, pochi km a cronometro e uno spettacolo assicurato. Ildescatta sabato 1 luglio a Bilbao (Spagna) e per l’edizione 110 ci sono le premesse per grandi emozioni.Ottodi montagna, con 4 arrivi in salita, un'unica cronometro di soli 22km all'inizio della...

Gli highlights della terza tappa delde2023. Sul primo gradino del podio di giornata troviamo Philipsen che conquista l'arrivo in volata anticipando Bauhaus e Ewan . Mantiene ancora la maglia gialla Adam Yates con 6 secondi ...Per la Jumbo Visma l'avvio deldenon è stato dominante e vincente come nella passata edizione. Lo squadrone olandese è arrivato al via con tante e variegate ambizioni e con la volontà di far convivere la leadership di ...BAYONNE (FRANCIA) " Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa dell'edizione numero 110 delde, la Amorebieta Etxano - Bayonne di 185 chilometri. Il corridore belga della Alpecin - Deceuninck ha preceduto al termine di uno sprint a ranghi compatti il connazionale Phil Bauhaus (...

Era posizionato benissimo, ma non è riuscito a disputare al meglio la volata oggi Wout van Aert nella terza tappa del Tour de France 2023, una Grande Boucle per ora non del tutto esaltante per l'uomo ...Frazione totalmente pianeggiante, seconda occasione consecutiva per i velocisti prima delle difficoltà in programma nei giorni successivi ...