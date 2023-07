Tour de France 2023 | startlist e favoriti | tutto pronto per il duello tra Vingegaard e Pogacar

(Di martedì 4 luglio 2023)per la seconda grande corsa a tappe della stagione, ilde. La Grande Bouclecomincia sabato 1 luglio a Bilbao, nei Paesi Baschi, per concludersi come da tradizione a Parigi domenica 23 luglio. Sulla carta ilper la maglia gialla sarà una riedizione di quello dello scorso anno, Jonascontro Tadej, considerando che per la loro forza e qualità nell’arco di tre settimane pare difficile che un terzo comodo possa impensierirli. Nelle ultime due edizioni deldelo sloveno e il danese hanno occupato il primo e il secondo posto del podio, due anni fa condavanti ae lo scorso con il danese a precedere lo ...

Dopo un mese esatto dall'uscita dide2023 e Pro Cycling Manager 2023 ( potete leggere le nostre recensioni qui e qui ) NACON e Cyanide Studio hanno rilasciato un nuovissimo trailer che permette di dare uno sguardo al gioco ...La Francia ha richiuso la frontiera nei Paesi Baschi tra Hendaye e Irún in Spagna che ieri era stata riaperta dopo due anni grazie al passaggio delde. Lo ha denunciato il sindaco di Hendaye La prefettura locale aveva preso il provvedimento per consentire l'accesso per un solo giorno sul ponte sul fiume Bidassoa che collega le due ...Il Buongoverno senese di Ambrogio Lorenzetti incon Julien Dossier per le strade della Francia. Milleduecento chilometri, in una sorta diDeche l'artista francese percorrerà con il suo quadriciclo ecologico per sensibilizzare sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulle buone pratiche necessarie ad arginarne le ...

Tour de France 2023, oggi la 4ª tappa Dax-Nogaro: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Sport Fanpage

Ripercorrere una tappa del Giro d'Italia, fianco a fianco al capitano Damiano Cunego. Doveva essere un'impresa facile, invece è diventata una prova di resistenza.Stamattina, prima della partenza della quarta tappa del Tour de France che vi stiamo raccontando in diretta, Fabio Jakobsen ha rilasciato alle televisioni una dichiarazione molto netta: « Trovo davver ...