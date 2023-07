Tour de France 2023 | quarta tappa Dax-Nogaro | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) L’e ildelladelde, la Dax-di 181,8 chilometri. Sulla carta un’altra frazione per velocisti, vista l’assenza di salite importanti. Il profilo è comunque piuttosto mosso, quindi il gruppo avrà il suo da fare per controllare la corsa e giocarsi tutto allo sprint. Molto suggestivo l’arrivo all’interno del circuito Paul Armagnac, che in passato ha ospitato anche il Motomondiale. Gli ultimissimi chilometri saranno proprio in pista e il rettilineo finale misurerà 800 metri.: ORARI, TV E STREAMINGDE: IL CALENDARIO COMPLETO L’della...