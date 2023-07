Tour de France 2023 | quarta tappa Dax-Nogaro oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di martedì 4 luglio 2023)è il giorno delladelde, che prosegue con la Dax-di 182 chilometri. Alla vigilia delle prime salite pirenaiche, ecco un’altra frazione che sulla carta dovrebbe essere adatta ai velocisti. Possibile il secondo sprint consecutivo, con Jasper Philipsen che cercherà il bis dopo il successo di Bayonne. Non mancheranno però gli avversari nella prima frazione interamente in terrase. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa. SEGUI LA: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E ...

Aldeci sarà anche tutta la maestria del design italiano. Pininfarina ha infatti svelato la sua ultima creazione, il casco Aerodinamica realizzato da Ekoï, marchio specializzato in ...... il telecronista di Eurosport Luca Gregorio (impegnato in questi giorni nel commento delde) e l'ex professionista Wladimir Belli . Gregorio e Belli hanno incontrato Nicolò Gaspari (il ...Pomeriggio con ancora ildeprotagonista.

Van Aert perde la testa dopo il traguardo, Pogacar lo sfotte: elettricità al Tour de France Sport Fanpage

Quarta tappa per il Tour de France 2023: prevista un'altra volata per la prima frazione interamente sul suolo transalpino. Andiamo a scoprirla nel dettaglio: percorso, altimetria, orari e favoriti. LA ...Il Tour de France 2023 è oramai addentrato nel territorio transalpino. Arriva un'altra possibilità per i velocisti in gruppo con la Dax-Nogaro di 181,8 chilometri, con gli uomini di classifica che pot ...