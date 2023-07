Tour de France 2023 | prove di pace in Jumbo-Visma? Vingegaard e Van Aert smorzano le polemiche…

(Di martedì 4 luglio 2023) Ildeè partito all’insegna dell’incertezza, con tappe avvincenti e mai banali ma, soprattutto, con i rumorosi dissidi interni al team. La seconda frazione della Grande Boucle, infatti, aveva fatto scaturire notevoli polemiche tra Wout Vane Jonascon una gestione conclusiva della tappa che aveva fatto deflagrare il risentimento tra i due. Ma, a quanto pare, lo strappo è stato ricucito con l’intervento, anche, dei dirigenti del team olandese. Prima c’ha pensato il direttore sportivo Grischa Niermann, quindi è arrivato il team manager Merijn Zeeman, a mettere la parola “fine” alle varie supposizioni. “C’è una straordinaria mentalità vincente in questa squadra, e se Wout non vince quando ne ha la possibilità, c’è grande ...

DAX " Come quella di Bayonne , anche la quarta tappa delsarà uno scontro tra i velocisti. I 181 km da Dax a Nogaro non presentano difficoltà altimetriche di alcun tipo e c'è solo un Gpm di quarta categoria, la Côte de Dému, a movimentare un percorso ..."Grazie per questa specie di idiozia umana". Lilian Calmejane , uno dei corridori francesi che partecipa alde, ha mostrato i video della ruota della sua bicicletta, piena di puntine da disegno bianche conficcate nello pneumatico. "Penso di non essere stato l'unica vittima di forature nel finale.Ildesu Rai2 appassiona 781.000 spettatori (10%). Le notizie del TGR su Rai3 hanno informato 2.005.000 spettatori (17.8%). TG4 Diario del Giorno raggiunge 384.000 spettatori (5%). ...

Tour de France, la rovinosa caduta nel gruppo a 36 chilometri dalla fine (video) RaiNews

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La maglia a pois del Tour de France, che contraddistingue il più forte in salita, da sempre è uno dei simboli di questa corsa e può diventare un obiettivo di quei corridori che andati… Leggi ...