Tour de France 2023 | Philipsen | “Obiettivo maglia verde | ma siamo solo alla quarta tappa”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) “Penso? È chiaro che sia così, ma ilè appena cominciato, serve pazienza,soltanto”. Queste le parole di Jasperdopo aver conquistato la sua seconda volata consecutiva sulle strade delde. “Oggi la conferma della vittoria è arrivata piuttosto velocemente , è stata unain cui tutti volevano conservare le energie per i Pirenei. Ci sono state un po’ di cadute nel finale, speriamo che non ci siano conseguenze gravi per i colleghi. Nel finale ho perso qualche uomo nel treno di testa, poi sono riuscito a ritrovare Mathieu van der Poel. Il percorso presentava delle insidie nonostante la strada ...