Tour de France 2023 | Philipsen | l’antiPaganini

Leggi su tpi

(Di martedì 4 luglio 2023) Il belga Jasper(Alpecin Deceunick) ha vinto la quarta tappa del 110°delungo i 182 chilometri tra Dax a Nogaro. In una replica, quasi identica, di quanto avvenuto ieri sul traguardo di Bayonne, il fiammingo ha preceduto gli stessi due avversari ad ordine invertito. Questa volta la piazza d’onore è andata all’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) davanti al tedesco Philip Bauhaus (Bahrain Victorious). Nulla è cambiato in classifica generale con il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates) sempre in maglia gialla con un vantaggio di sei secondi sulla coppia formata dal gemello Simon(Team Jayco AlUla) e dal suo capitano Tadej Pogacar. Non ci voleva una sfera di cristallo per predire l’andamento soporifero della frazione odierna la cui prima metà è trascorsa all’insegna del nulla. Ad animare, solo temporaneamente, la ...