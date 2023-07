Tour de France 2023 | ottava tappa Libourne-Limoges | percorso e altimetria

(Di martedì 4 luglio 2023) Ladelde, misura 200,7 chilometri e presenta unmolto particolare dal punto di vista altimetrico. Non si tratta infatti della classica frazione per velocisti, nonostante non ci siano particolari asperità. Questo perchè negli ultimi 16 chilometri il gruppo dovrà affrontare due GPM di quarta categoria: salite brevi e non troppo difficili, ma che se affrontate ad altissima velocità potrebbero creare dei problemi alle ruote veloci del gruppo meno resistenti ed esplosive su questo tipo di tracciato. Di seguito il profilo altimetrico dettagliato.: ORARI, DIRETTA TV E STREAMINGDE: IL ...

Gli highlights della terza tappa delde2023. Sul primo gradino del podio di giornata troviamo Philipsen che conquista l'arrivo in volata anticipando Bauhaus e Ewan . Mantiene ancora la maglia gialla Adam Yates con 6 secondi ...Per la Jumbo Visma l'avvio deldenon è stato dominante e vincente come nella passata edizione. Lo squadrone olandese è arrivato al via con tante e variegate ambizioni e con la volontà di far convivere la leadership di ...BAYONNE (FRANCIA) " Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa dell'edizione numero 110 delde, la Amorebieta Etxano - Bayonne di 185 chilometri. Il corridore belga della Alpecin - Deceuninck ha preceduto al termine di uno sprint a ranghi compatti il connazionale Phil Bauhaus (...

Tour de France, la rovinosa caduta nel gruppo a 36 chilometri dalla fine (video) RaiNews

Era posizionato benissimo, ma non è riuscito a disputare al meglio la volata oggi Wout van Aert nella terza tappa del Tour de France 2023, una Grande Boucle per ora non del tutto esaltante per l'uomo ...Frazione totalmente pianeggiante, seconda occasione consecutiva per i velocisti prima delle difficoltà in programma nei giorni successivi ...