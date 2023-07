Tour de France 2023 | nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme | percorso e altimetria

(Di martedì 4 luglio 2023) L’e ildelladelde, che chiude la sua prima settimana con i 182,4 chilometri dadeai 1415 metri di quota del Puy de. Questa salita, che torna a far parte della Grande Boucle dopo ben 35 anni, culminerà una giornata da oltre 3500 metri di dislivello positivo. In precedenza i corridori infatti dovranno affrontare altri tre GPM, salite brevi ma che sono inserite in un contesto molto nervoso e caratterizzato da continui saliscendi. Si prospetta quindi unamolto dura e nel finale i big della generale troveranno pane per i loro denti: gli ultimi 4 km infatti presentano una pendenza media del ...

Skoda celebra 20 anni al 'servizio' del Tour de France, la corsa a tappe per eccellenza del ciclismo su strada. La Casa boema per il 2023 ha messo a disposizione 209 veicoli di cui 207 con motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Come quella di Bayonne, anche la quarta tappa del Tour de France sarà uno scontro tra i velocisti. I 181 km da Dax a Nogaro non presentano difficoltà altimetriche di alcun tipo e c'è solo un Gpm di quarta categoria, la Côte de Dému, a movimentare un percorso ...

Quarta tappa del Tour de France perfetta per i velocisti: Jasper Philipsen il favorito per lo sprint finale posto nel circuito di Nogaro ...