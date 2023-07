Tour de France 2023 | il borsino della tappa di oggi Philipsen ancora il favorito | Jakobsen vuole la rivincita

(Di martedì 4 luglio 2023) Quartadelde, la prima interamente in territoriose e la seconda che dovrebbe regalare opportunità di successo agli sprinter. Percorso ricco di saliscendi ma tutto sommato semplice, fino all’arrivo, sempre insidioso, all’interno del circuito automobilistico “Paul Armagnac” di Nogaro. Finale ricco di curve ma con strade molto ampie dunque, dove il lavorosquadra potrebbe rivelarsi fondamentale. Ildi giornata è dunqueJasper, in grado ieri di superare i rivali con apparente semplicità. Lo sfidante saràFabio, che proveràa sfruttare il lavoro di Michael Mørkøv, come non ha potuto fare ieri. Molto pimpanti ...

Gli highlights della terza tappa delde2023. Sul primo gradino del podio di giornata troviamo Philipsen che conquista l'arrivo in volata anticipando Bauhaus e Ewan . Mantiene ancora la maglia gialla Adam Yates con 6 secondi ...Per la Jumbo Visma l'avvio deldenon è stato dominante e vincente come nella passata edizione. Lo squadrone olandese è arrivato al via con tante e variegate ambizioni e con la volontà di far convivere la leadership di ...BAYONNE (FRANCIA) " Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa dell'edizione numero 110 delde, la Amorebieta Etxano - Bayonne di 185 chilometri. Il corridore belga della Alpecin - Deceuninck ha preceduto al termine di uno sprint a ranghi compatti il connazionale Phil Bauhaus (...

Puntine sulla strada e gomme forate al Tour de France: cosa è successo Corriere della Sera

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de Fran ...Subito un ritiro al Tour de France 2023 e subito un uomo di primo piano. A dover lasciare al corsa senza nemmeno riuscire a portare a termine una tappa è infatti Enric Mas, coinvolto in una…