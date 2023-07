Tour de France 2023 | dopo la caduta odierna si ritirano Luis Leon Sanchez e Jacopo Guarnieri

(Di martedì 4 luglio 2023) Finale molto rischioso quello odierno nella quarta tappa delde. Nel circuito di Nogaro ad imporsi è Jasper Philipsen, ma negli ultimi due chilometri ci sono state un paio di bruttissime cadute. A farne le spese anche uno dei pochi azzurri in gara, il pesce pilota di Caleb Ewan,. L’azzurro della Lotto Dstny è stato costretto al ritiro: per lui frattura alla clavicola e alcune costole rotte. Stessa sorte per: il veterano iberico della Astana Qazaqstan stava aiutando Mark Cavendish, è finito a terra proprio nello sprint ed ha riportato la frattura alla clavicola destra. Solo abrasioni invece per il campione d’Europa Fabio Jakobsen: l’olandese della Soudal-QuickStep dovrebbe ripartire domani ...

Jasper Philipsen fa doppietta. Il belga vincitore a Bayonne lunedì , conquista anche la quarta tappa delde. Una tappa che non resterà sicuramente negli annali per i primi 181 (noiosi) chilometri, ma che si infiamma sugli ultimi 800 metri sul circuito automobilistico Circuit Paul Armagnac di ...Sul circuito automobilistico Paul Armagnac di Nogaro Jasper Philipsen centra il bis e dopo Bayonne vince anche la quarta tappa delde. Secondo Ewan, battuto al fotofinish. Yates resta in maglia gialla, ma domani arrivano i Pirenei: il commento a cura di Ciro Scognamiglio, in studio con Chiara ......corridore belga della Alpecin - Deceuninck ha beffato in volata l'australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) e il connazionale Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) nella quarta tappa del 110°de,...