Tour de France 2023 | 5° tappa Pau - Laruns | percorso | orari e altimetria

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono passati solo quattro giorni dall'avvio dell'edizione numero 110 deldee, per i ciclisti, è già tempo di salite. Nella quinta frazione, che porterà la carovana da Pau a, la corsa affronterà un tracciato di 162,7 km con tre G.P.M., compreso l'Hors Catégorie del Col de Soudet, primo assaggio dei Pirenei. Ildella 5°La 5°delde, in programma mercoledì 5 luglio, partirà da Pau, capoluogo del dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione Nuova Aquitania, già sede diin 74 occasioni, le ultime due nel 2020 e 2021 con le partenze rispettivamente della nona e diciottesima, ma con un unico vincitore: Tadej Pogacar. La conclusione ...

... il telecronista di Eurosport Luca Gregorio (impegnato in questi giorni nel commento delde) e l'ex professionista Wladimir Belli . Gregorio e Belli hanno incontrato Nicolò Gaspari (il ...Pomeriggio con ancora ildeprotagonista.de"sotto scorta" fino a Parigi dove comunque arriverà. Per le autorità francesi, che hanno già annullato diversi eventi di importanza nazionale, questa è una certezza e anche Christian ...

Tour de France, la rovinosa caduta nel gruppo a 36 chilometri dalla fine (video) RaiNews

Philipsen a Bayonne straccia il fiammingo in volata. Ma fa ancora discutere la sfuriata tra i due compagni dopo il finale di San Sebastian. E domani Pogacar li sfida sui Pirenei ...Oggi, 4 luglio, si corre la 4a tappa del Tour de France 2023, da Dax a Nogaro. Il percorso è totalmente pianeggiante e i favoriti saranno gli sprinter. La tappa è visibile in diretta TV e in live ...