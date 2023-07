Tottenham | un difensore via in saldo | lo vogliono almeno in 4

(Di martedì 4 luglio 2023) Davinson Sanchez è sul mercato. Ilvuole disfarsi dele chiede 15 milioni. Secondo Relevo, su di lui, per ora, Villarreal....

2023 - 07 - 04 15:02:23, vicino Van de Ven Ilè vicino all'acquisto di Micky ... Ilarriva dal Woverhampton e ha firmato un contratto di sei anni. 2023 - 07 - 04 14:54:33 ......calcio inglese grazie ai suoi successi con Chelsea e Manchester United (il bilancio al, ... E allora cominciamo proprio da qui, dalspagnolo che ha disertato il raduno del Leeds, ...Ilsi unisce all'Az Alkmaar, che ha annunciato il uso acquisto sui propri canali ... L'ex tecnico di Psg eè stato scelto come nuovo allenatore dei Blues. 2023 - 07 - 03 13:18:17 ...-Il Sassuolo ha prelevato, con la formula definitiva, dalla Roma il terzino destro Filippo Missori e il trequartista Cristian Volpato. -L'Udinese ha annunciato l'innesto, a parametro zero, del ...Per il difensore dell'Empoli è duello tra bianconeri e biancocelesti: sullo sfondo ci sono intrecci e contropartite ...