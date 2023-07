Torna libero l' aggressore di Lucia Annibali 

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - Rubin Talaban, 41 anni, condannato in via definitiva a 12 anni di carcere per aver spruzzato dell'acido sul volto dell'avvocatessaAnnibali, èto in libertà ed espulso in Albania. Ha potuto godere dei benefici di legge: sarebbe dovuto uscire dal carcere il 9 ottobre 2024, potendo usufruire anche di 855 giorni concessi di liberazione anticipata per buona condotta, e di conseguenza, mancando meno di 2 anni all'espiazione della pena ha ottenuto la scarcerazione e la contemporanea espulsione dall'Italia, dove non potràre per i prossimi 10 anni. Restano in carcere il complice di Talaban, Altistin Precetaj, condannato anche lui a 12 anni di carcere, e il mandante dell'agguato, Luca Varani, avvocato ed ex fidanzato della vittima, condannato a 20 anni. Da quanto si è appreso, Talaban è stato liberato e ...

AGI - Rubin Talaban , 41 anni, condannato in via definitiva a 12 anni di carcere per aver spruzzato dell' acido sul volto dell'avvocatessa Lucia Annibali , è tornato in libertà ed espulso in Albania.

Rubin Talaban, 41 anni, la sfregiò con l'acido. Condannato a 12 anni, espulso in Albania AGI - Rubin Talaban, 41 anni, condannato in via definitiva a 12 anni di carcere per aver spruzzato dell' acido