Torna la rassegna “Quo Vadis?” | il Colosseo fa da sfondo al grande cinema Tutti i film in programma

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma –“Quo? Alnel cuore di Roma”, lapromossa da Cineteca Nazionale e Parco archeologico del. L’iniziativa sarà indal 4 al 16 luglio 2023 nel Tempio di Venere e Roma (ingresso libero, accesso da Piazza del). Magica, sepolta, nuda, perduta, sommersa, dolente, spietata, amara, incantata. In oltre un secolo di(e di titoli italiani, non sempre fedeli agli originali…) la città è stata tutto questo, e molto altro: il luogo del sogno e dell’incubo, della frenesia e della noia, del successo e dell’anonimato, della socialità e dell’alienazione. Ripresa dal vero o ricostruita in studio, immaginata o reale, spesso ha rubato la scena a storie, interpreti, autori: non solo una semplice scenografia, ...