Torino | scatto per Becao | i dettagli

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilvuolee avrebbe alzato la sua offerta per il centrale dell’Udinese, superata la concorrenza dell’Atalanta Ilvuolee avrebbe alzato la sua offerta per il centrale dell’Udinese, superata la concorrenza dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata si sarebbero spinti fino a 7 milioni anche se i bianconeri ne chiedono 10.

Torino, scatto sull'Atalanta per Becao: si tratta con l'Udinese sul ... Tutto Atalanta

Il Torino vuole Becao e avrebbe alzato la sua offerta per il centrale dell'Udinese, superata la concorrenza dell'Atalanta Il Torino vuole ...