(Di martedì 4 luglio 2023) La bimba, tre anni, era chiusa in macchina nel parcheggio di un centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese Hanno lasciato una bimba di tre anni chiusa in macchina nel parcheggio di un centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese perché dovevanolae sono statidai carabinieri per abbandono di minore. Protagonisti duedi origine spagnola, che avevano con loro la bimba poiché i genitori sono via in vacanza. La piccola è stata lasciata nell’nel tardo pomeriggio di ieri, ma qualcuno passando tra le vetture in sosta l’ha notata e ha dato l’allarme. Con le temperature di questi giorni, infatti, rischiava seri problemi di salute se fosse rimasta ancora al chiuso all’interno dell’abitacolo. Sono quindi arrivati i carabinieri, l’ambulanza e i vigili del ...

La bimba, tre anni, era chiusa in macchina nel parcheggio di un centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese Hanno lasciato una bimba di tre anni chiusa in macchina nel parcheggio di un ...Ieri pomeriggio i due nonni, che dovevano far la spesa al centro commerciale Le Gru, a Grugliasco, alle porte di, sono scesi dalla vettura, lasciando la piccola sui sedili posteriori. Un ...Ieri pomeriggio i due nonni, che dovevano far la spesa al centro commerciale Le Gru, a Grugliasco, alle porte di, sono scesi dalla vettura, lasciando la piccola sui sedili posteriori. Un ...

Torino, lasciano nipotina in auto per fare spesa: nonni denunciati Adnkronos

Lasciano la nipotina chiusa in macchina al caldo. Denunciati due nonni. Ma andiamo con ordine. Hanno lasciato la nipotina di tre anni da sola, chiusa in macchina, al caldo, in un parcheggio di un cent ...Hanno lasciato la nipotina di tre anni da sola, chiusa in macchina, al caldo, in un parcheggio di un centro commerciale. Si tratta di una coppia di origine spagnola denunciata dai carabinieri di Rivol ...