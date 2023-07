Tommie Smith | “I diritti umani sono il mio punto di partenza”

(Di martedì 4 luglio 2023), medaglia d’oro sui 200 metri alle Olimpiadi del 1968, ha partecipato alla cena di gala tenutasi a Firenze in occasione del premio internazionale Fair Play Menarini., al fianco del compagno di squadra John Carlos, in quell’occasione terzo classificato,entrati nella storia per aver alzato il pugno chiuso contro la discriminazione razziale. A Firenze, ha parlato del suo concetto di Fair Play: “Faccio parte del fair play perchéun tipo corretto e mi piace assaporare l’amore, l’affetto, la cura dell’intimità tra gli esseri, e iildidi. Nel 1968 ho corso in 19’83 – ha ricordato -, poi ...

L'ex ct ha partecipato ieri a un talk show a Firenze con Giancarlo Antognoni, Edwin Moses e. "Io non sento mai parlare di merito - ha detto - . Il calcio deve essere emozioni, bellezza, ...... come il "Profeta di Fusignano" Arrigo Sacch i e il volto simbolo della Fiorentina Giancarlo Antognoni, hanno condiviso ricordi ed esperienze con Edwin Moses e, mostri sacri dell'...... ex allenatore del Milan e della Nazionale, e il volto simbolo della Fiorentina Giancarlo Antognoni, hanno condiviso ricordi ed esperienze con Edwin Moses e, mostri sacri dell'atletica ...Il noto giornalista Federico Buffa ha parlato del premio Fair-play Menarini. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it: "Questa domenica faccio uno spettacolo sulla storia di ..."Non siamo un popolo che ha tanto fair play". Lo ha affermato Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e ct della Nazionale, al premio internazionale Fair Play Menarini di cui è ambasciatore. Secondo Sa ...