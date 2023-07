Tiziano Ferro pubblica una foto dei figli e il marito Victor e conquista il web | ecco cosa ha scritto

(Di martedì 4 luglio 2023)è alle prese con il suo tour dal grande successo dal nome TZN23 negli stadi di tutta Italia. Il cantante viene seguito dalla sua famiglia in ogni tappa e in diverse occasioni sono stati mostrati i suoiinsieme aldietro le quinte intenti ad ascoltarlo. Qualche giorno fa, poi, al...

ricorda Raffaella Carrà condividendo sui social l'omaggio che le riserva nel corso dei concerti del tour negli stadi attualmente in corso. Un'amica, una grande star, un'artista che ...ha avuto due ospiti davvero speciali durante le due date romane del suo tour. Allo Stadio Olimpico della Capitale, ad assistere al suo show, c'erano infatti anche i piccoli Margherita e ...Lo scatto diconquista i fan. Nelle sue Instagram stories, il cantante ha condiviso un momento molto tenero in compagnia dei suoi due bambini durante il concerto a Lignano Sabbiadoro in cui mostra i ...

Il tour di Tiziano Ferro continua a regalare molte emozioni. In queste prime tappe abbiamo assistito a duetti inaspettati, tributi doverosi, discorsi toccanti e anche due piccoli fan, i figli Margheri ...Milano - Dopo i trionfali concerti di Tiziano Ferro e dei Coldplay, l'estate in musica a San Siro prosegue con un altro big: giovedì 5 luglio 2023 fa tappa a Milano il mini tour estivo negli stadi di ...