(Di martedì 4 luglio 2023) La scomparsa del sottomarino di OceanGate che esplorava il relitto dela ha dato il via a una frenetica operazione di soccorso, facendo riemergere questioni sulla sicurezza già sollevate in precedenza

Il sottomarino Titan, secondo lericostruzioni imploso nelle acque dell'Oceano Atlantico, continua a essere oggetto di ...raggiungere i fondali e fare visita al celebre transatlantico. Il ...Il sommergibile è imploso poco dopo essersi immerso sulle tracce dele solo nelleore alcuni rottami del Titan sono stati recuperati e portati a terra per le indagini. Sottomarino ...I detriti sono stati recuperati a circa 500 metri dalla prua del, la parte anteriore della ... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ...

Titanic, Le ultime tragiche 96 ore del Titan WIRED Italia

A raccontarli è stata Christine Dawood, moglie e madre di due degli scomparsi. Che avevano rischiato di non arrivare in tempo per l’immersione ed erano poi ...Uno speciale del New York Times fa luce su cosa possa essere successo prima della tragedia e di come le cinque persone a bordo abbiano speso quelli che si sono purtroppo rivelati i loro ultimi istanti ...