Tir contro due auto | un morto Sull’altra vettura l’ex consigliere Gregorelli | “Anch’io ho rischiato la vita”

(Di martedì 4 luglio 2023) Villa di Serio. Non ce l’ha fatta Silvano Moraschini, il 56enne di Valbondione al volante di una delle duecoinvolte nel frontale di lunedì pomeriggio a Villa di Serio con un tir. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto tra il mezzo pesante e la sua Classe a, ridotta a un ammasso di lamiere. L’uomo è spirato due ore dopo lo schianto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dov’era stato trasportato in condizioni disperate., quella subito dietro, c’eradel Comune di Bergamo Fabioche se l’è cavata con qualche botta e un enorme spavento. Mentre intorno alle 15 stava percorrendo la strada provinciale 35 della val Seriana,, 53 anni, ex Cinque Stelle ora Lega, si è ritrovato davanti un camion che ha travolto ...

Schianto contro tir: muore due ore dopo - Cronaca, Villa di Serio L'Eco di Bergamo

VILLA DI SERIO. Il frontale alle 15 sulla provinciale 35: dopo l'impatto, il mezzo pesante ha centrato una seconda auto. La vittima è Silvano Moraschini, 56 anni di Valbondione: il decesso in ospedale ...