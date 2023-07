Threads | in poche ore 10 milioni di adesioni Ma l’app di Zuckerberg non arriva in Europa

(Di martedì 4 luglio 2023) Meta anticipa il lancio ed è pronta a sfruttare il momento di debolezza del social acquistato da Musk. In questa fase,non sarà disponibile nell’Unione Europea. Ecco come funziona la nuova piattaforma

Si chiamerà Threads. Solo qualche giorno fa, il patron di Meta in un podcast aveva elogiato il modello di Twitter probabilmente riferendosi ai maxi licenziamenti attuati dal proprietario. Secondo quanto riferiscono alcuni media americani, in poche ore gli iscritti sono diventati due milioni. Oltre a questo, come la maggior parte dei concorrenti Twitter, Threads è un social basato sul testo. Poi l'annuncio degli utenti che, in poche ore, hanno aderito alla sfida: 5 milioni. 'Benvenuti su Threads', ha scritto Zuckerberg ricevendo subito migliaia di like. 'Speriamo che Threads possa essere un'alternativa'.

Meta ha lanciato Threads, un nuovo social network che sarà il rivale di Twitter. Un guanto di sfida alla piattaforma di proprietà di Elon Musk. Il nuovo social network di Meta ha fatto registrare 5 milioni di iscritti nelle prime ore. Meta lancia Threads, il nuovo spazio dedicato ad «aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche». Lo comunica con un post pubblico sul blog della piattaforma.