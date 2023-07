The Idol | la recensione del finale | Cappuccetto Rosso | il Lupo e il Cacciatore

(Di martedì 4 luglio 2023) Ladeldi The: il talento di Lily-Rose Depp, la musica, le trappole di Hollywood. Ma anche il codino di Abel "The Weeknd" Tesfaye, il fattore "scandalo" e una scelta narrativa che si ferma, forse, sul più bello. Ecco cosa resta - alla fine - della serie prodotta da HBO e A24. Su Sky e NOW. E quindi? Quindi, alla fine, c'è stato un taglio generale (non si sa quanto voluto) e la prospettiva si è ribaltata. Totalmente, o quasi. Una prospettiva doppia, tanto narrativa quanto contestuale in relazione ai feedback ricevuti. Il pubblico in generale, e parte della critica, ha mal recepito The, credendo che la serie potesse mantenere alte quelle iniziali promesse: creare scandalo, scioccare, cavalcare gli anfratti pruriginosi. Perché oggi bisogna alzare la voce, o si viene ignoranti. Tempi scuri, tempi ...

Il pubblico in generale, e parte della critica, ha mal recepito, credendo che la serie potesse mantenere alte quelle iniziali promesse: creare scandalo, scioccare, cavalcare gli anfratti ...Recentemente si è parlato molto di, la nuova serie HBO (trasmessa in Italia su Sky e in streaming su NOW ) con protagonisti Abel "Weeknd" Tesfaye e Lily - Rose Depp . Co - creata da Sam Levinson, già ideatore di Euphoria, ...Marco Giusti per Dagospia2 'Sei mio per sempre. Ora mettili lì e fammi cantare' gli dice sul palco la Jocelyn di Lily Rose Depp dopo averlo umiliato e massacrato in tutti i modi. Pure cacciato di casa in malo modo ...

The Idol: gli spettatori sui social bocciano il season finale sostenendo "sia il peggiore di sempre" | TV BadTaste.it Cinema

The Idol è stato un punto di discussione sin dal suo debutto. Lo show è stato criticato e soprannominato una delle peggiori serie TV dell'anno, oltre ad essere oggetto di ogni sorta di storie allarman ...L'autore della serie scandalo di HBO ha commentato in un dietro le quinte il finale di stagione e la sua rivelazione.