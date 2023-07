The Idol | il finale e le critiche degli spettatori | La peggior cag*ta di sempre

(Di martedì 4 luglio 2023) Il pubblico ha reagito aldella prima stagione di The: la serie HBO con Lily-Rose Depp e The Weeknd è stata letteralmente distrutta dagli. Le reazioni del pubblico aldella prima stagione di Thesono state molto forti, con uno spettatore che lo ha definito "la cosa più brutta che abbia mai visto" e altri che si sono spinti fino a scrivere le seguenti parole: "Ildella prima stagione è ladi". Creato da Sam Levinson, il genio creativo di Euphoria, il nuovo show di HBO segue la vita di Jocelyn, una pop star profondamente turbata interpretata da Lily-Rose Depp. Nel corso della serie, Jocelyn sviluppa un rapporto complesso e tumultuoso con Tedros, impresario di un locale ...

Le reazioni del pubblico al finale della prima stagione disono state molto forti, con uno spettatore che lo ha definito " la cosa più brutta che abbia mai visto " e altri che si sono spinti fino a scrivere le seguenti parole: " Il finale della prima ...La nuova serie di Sam Levinson (Euphoria) prende di mira lo show business, ma il risultato non rispecchia le intenzioni iniziali...... ecco i prodotti che saranno disponibili su Sky nella prossima stagione Just Like That (una sorta di sequel di Sex andCity)Gilded Age True Detective (la nuova stagione disponibile ...

The Idol, la recensione del finale: Cappuccetto Rosso, il Lupo e il Cacciatore Movieplayer

The Idol è stata senza dubbio l'evento televisivo di queste ultime settimane: la serie di Sam Levinson ha provato a raccogliere l'eredità di Euphoria proponendoci un mix ancora più letale di sesso, ...Il pubblico ha reagito al finale della prima stagione di The Idol: la serie HBO con Lily-Rose Depp e The Weeknd è stata letteralmente distrutta dagli spettatori.