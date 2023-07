... a chi serve veramente Ma allora perché continuano a pompare con al previdenza complementarerispondere a questa domanda basta chiedersi chi ha veramente interesse a spostare soldi dalai ...9 milioni si trasformeranno in emolumentile loro cariche sociali che hanno ricoperto negli anni. Mentre alla fine i dipendenti di Ki Group rimangono senza stipendi e".Si punta, quindi, a modificare la legge del 2007, nella parte che prevedei soli neo assunti un periodo di sei mesi di tempodecidere se lasciare ilin azienda o destinarlo alla ...

TFR, per docenti e Ata i tempi di attesa sono superiori ai due anni. La Consulta pone le basi per una revisione del sistema di liquidazione Orizzonte Scuola

Destinare il Tfr all pensione integrativa è inutile se si ha un buon lavoro. Anche nel sistema contributivo puro.Aviano, guidava i servizi generali amministrativi in due istituti. Inflitti due anni e sei mesi. Ha messo a disposizione il tfr per risarcire ...