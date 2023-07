Test | sei capace di staccare la spina?

Leggi su dilei

(Di martedì 4 luglio 2023) La società in cui viviamo ci impone dei ritmi sempre più frenetici che non possiamo non seguire. Perché lo abbiamo imparato a nostre spese che, se smettiamo di correre, rischiamo di restare indietro. E questo è qualcosa che non possiamo permetterci. Così il tempo libero, quello da dedicare alle passioni, agli affetti e agli interessi, al relax e a noi stessi è diventato un miraggio. E anche quando questo diventa reale, non riusciamo a sfruttarlo. Non lo facciamo nei weekend liberi, e neanche nelle pause dal lavoro. A volte non lo facciamo neanche in vacanza, riempiendo quei “vuoti” con altri impegni, connessioni e persino lavoro. E tu, sei davverodila? Rispondi alle domande del nostro: il risultato potrebbe stupirti. Oziofobia e Guilty Vacation Syndrome Se non riesci mai a ...