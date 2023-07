Terra Amara Anticipazioni 5 luglio 2023 | Yilmaz pronto ad uccidere Hunkar!

(Di martedì 4 luglio 2023) Ledella Puntata diin onda il 5su Canale 5 rivelano chesta per mettere in atto il suo piano di vendetta contro Hunkar. A Cukurova, nel mentre, arriva il misterioso ed affascinante Fikret. Intanto, Zuleyha ha due richieste da fare...

Su Canale5 il pomeriggio soap ha ottenuto i seguenti risultati: Beautiful 2.686.000 spettatori (23.1%),2.648.000 telespettatori (24.4%), La promessa 2.021.000 telespettatori (22.5%), Un ...Si conferma nel pomeriggio la soap di Canale 5(2.648.000, 24.4%). Ascolti tv lunedì 3 luglio: i dati dei tg Nella sfida tra i vari telegiornali - tornati ora alla programmazione regolare ...La puntata didel 5 luglio 2023 vedrà Yilmaz correre alla tenuta degli Yaman animato dal progetto di vendetta . Il giovane vorrebbe uccidere Hunkar , che è tra le responsabili del matrimonio di ...

Gaffur combinerà parecchi guai e nelle prossime puntate di Terra Amara tante verità che lo riguardano verranno a galla. Demir scoprirà non solo che ha ucciso Hatip, ma anche che, per guadagnare dei so ...Sono disastrosi gli ascolti del pomeriggio di Rai 1. Il 3 luglio super flop mentre Canale 5 vola con le sue imperdibili soap. Si salva solo Estate in diretta ...