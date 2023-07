Tennis | Novak Djokovic | “So che posso alzare il mio livello di gioco La pressione si fa sentire”

(Di martedì 4 luglio 2023)è il grande favorito dell’edizione 2023 di Wimbledon, e lui è il primo a saperlo. Il fuoriclasse serbo, vincitore delle ultime 4 edizione disputate (2018,2019,2021 e 2022) e 7 nel complesso, sa che tutta laè sulle sue spalle nel suo cammino verso l’ottavo titolo, per raggiungere il record di Roger Federer. Per il momento il nativo di Belgrado ha mosso i suoi primi passi contro l’abbordabile argentino Pedro Cachín classe 1995, liquidandolo in tre set con il punteggio di 63 63 76 in poco più di 2 ore di. Una partita che non è mai iniziata sul manto erboso di Church Road, ma che ha vissuto momenti complicati per colpa della pioggia, con il tetto del Centre Court prima chiuso, poi riaperto. “Ottimo finire la partita in giornata, innanzitutto. Un po’ di circostanze strane con il tetto chiuso ...

... ma non dipendeva da noi" avrebbe detto, rilassato dopo la vittoria ma dopo essere apparso ... Quindi ho certamente visto la parte migliore deldella Sorribes, mentre Martina appariva sempre ...Chi, invece, continua a litigare con ilsu erba è Martina Trevisan. La tennista fiorentina ... Chi non ha tradito le attese è il serboDjokovic. Il sette volte vincitore del titolo di ......00 " (22) Potapova vs Naef a seguire " Harris vs Barrere a seguire " Raonic vsa seguire " (29) Begu vs Marino a seguire " Bondar vs Andreescu COURT 17 Ore 12:00 " Navarro vs (21) Alexandrova a ...

Tennis, Wimbledon: Djokovic regola Cachin in tre set, vince anche Ruud - Sportmediaset Sport Mediaset

Il polacco Hubert Hurkacz si aggiudica 6-1 6-4 6-4 l’ incontro con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Il serbo Novak Djokovic vince 6-3 6-3 7-6 con l’altro argentino Pedro Cachin. Tra le donne nel ...Novak Djokovic’s Wimbledon title bid got off to the perfect ... After completing his on-court interview and signing tennis balls and memorabilia for the fans in the stands, a video captured Djokovic ...