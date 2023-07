Temptation Island | una coppia al vortice di un rumors | fingono? L’indiscrezione 

(Di martedì 4 luglio 2023), unadel cast finge? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezione, le coppie che fanno parte del cast di questa nuova edizione sono sette. Nel corso della seconda puntata Isabella e Manu hanno deciso di lasciare insieme il programma durante il falò di confronto. Gabriela e Giuseppe sono una delle coppie che fin da subito hanno fatto molto parlare di se per la loro storia d’amore. I due fidanzati infatti stanno insieme da sette anni, entrambi sono di Scafati, lei è estetista mentre lui lavora nell’azienda di famiglia. Leggi anche –> Filippo Bisciglia commenta il successo di: le parole del conduttore Ecco cosa è emerso dall’indiscrezione Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di ...

Dopo Davide, anche Federico ha spiazzato tutti durante l'ultima puntata di. Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare a della confessioni davvero poco carine nei confronti della fidanzata Ale , che nel villaggio è sempre più vicina al tentatore Lollo . ...8)in montagna Dopo il successo di, Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto a Maria De Filippi di realizzarne una versione anche invernale. Ovviamente non vedremo ...Nella rivoluzione di Mediaset , più o meno tutti i reality sono usciti ridimensionati o con le ossa rotte, dal Grande Fratello Vip all'Isola dei famosi. Tutti tranne uno:. Il più giovane del lotto, il più 'vincente' in termini di ascolti anche grazie alla collocazione pienamente estiva in cui di fatto brilla per brio e malizia. Il programma sulle ...

Temptation Island, le pagelle: Federico il peggiore (voto 0), Manu da salvare (voto 8) Corriere della Sera

Anticipazioni terza puntata Temptation Island 2023 del 10 luglio, cosa accadrà e come rivedere la seconda puntata in streaming.Dopo Davide, anche Federico ha spiazzato tutti durante l'ultima puntata di Temptation Island. Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare a della confessioni davvero poco carine nei confronti della fida ...