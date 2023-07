Temptation Island | l' ex tentatrice svela i retrocena | ecco perché dopo un po' qualcuno sparisce

(Di martedì 4 luglio 2023) Come ogni anno, anche in questa edizione dici sono una serie di tentatori e tentatrici. Sebbene il format del programma di Maria De Filippi sia molto chiaro, ci sono alcune...

Trionfa Filippo Bisciglia: niente da fare per la fiction in replica su Rai Uno Il reality delle tentazioniè riuscito a confermare in toto il successo della prima puntata ...... Il reality di Canale 5 è il programma più visto con 3.47 milioni di spettatori per il 26,3% di share Canale 5 stravince negli ascolti tv per la prima serata con. Il reality ha ...Perchéha scelto la hit di Anna Tatangelo per colonna sonora A chi era dedicato il singolo 'Bastardo' La storia della hit di: è di Anna Tatangelo la sua colonna sonora. Bastardo, il singolo del 2011 della cantante allora giovanissima, è stato infatti inserito tra le canzoni della stagione 2023 del ...

Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Isabella e Manu escono insieme, occasione persa QUOTIDIANO NAZIONALE

Giuseppe e Gabriela due nomi 1000 meme. Una storia la loro fatta di privazioni e tanti, troppi, diktat. No al caffè da soli, no alle partite di calcetto, no agli amici. Roba da ...A circa due settimane dall’inizio della decima edizione di Temptation Island, un’ex volto del reality ha risposto ad una domanda che da tempo assilla i fan della trasmissione. Ma quanto guadagnano i ...