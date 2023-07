Temptation Island | le rivelazioni di Daniele spiazzano Vittoria | “Ho visto un film”

(Di martedì 4 luglio 2023)dopo aver visionato una clip diesclama: “Non ci sono le basi per un futuro insieme”stanno insieme da 4 anni. Lui ha 33 anni ed è direttore di un supermercato a Cesano.è divorziato ed ha già un figlio attualmente convive a Roma conche di età ne ha 32 ed ha aperto un centro estetico.nella clip di presentazione ha dichiarato il motivo della loro partecipazione nel reality show.vuole un figlio daentro novembre, masembra non avere la stessa necessità. Leggi anche –> Diretta...

Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da sette anni. Lei ha 19 anni e asi sta facendo amare dai social per le sue reazioni estreme ai video del fidanzato, mostrati da Filippo Bisciglia durante la puntata di lunedì 3 luglio, che intanto si diverte a ..., Manu va al falò e scoppia in lacrime: 'Lei è il mio tutto'. La reazione di Isabella divide il pubblico Ignazio Moser, ustione in Sardegna: il contrattempo durante la vacanza con ...La prima puntata disi era conclusa con un colpo di scena. Isabella aveva chiesto un falò di confronto anticipato a pochissimi giorni di permanenza nello splendido resort in Sardegna, ferita dalle ...

Isabella e Manuel commossi lasciano insieme Temptation Island: Non voglio cambiarti o sminuirti Fanpage.it

Temptation Island 10, le anticipazioni della seconda puntata Andrà in onda domani sera la seconda puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo… Leggi ...Daniele, concorrente a Temptation Island 2023, ammette di non sentire la mancanza della fidanzata Vittoria Al falò di Temptation Island 2023 insieme alle altre ragazze Vittoria guarda un filmato che r ...