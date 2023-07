Temptation Island | Gabriela e Giuseppe stanno mentendo? Spoiler sul falò di confronto finale

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show estivo delle tentazioni. Tra le coppie in gioco c'è quella formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, fidanzati da sette ...Il conduttore di, Filippo Bisciglia , si è raccontato in un'intervista a SuperGuidaTv e ha confessato qualcosa che riguarda la realizzazione del programma. 'Una cosa che vi svelo è che quando faccio ...Ieri sera, lunedì 3 luglio, su Canale5 è andata in onda la seconda puntata di, il reality estivo che è tornato dopo un anno di pausa più carico che mai. Alla conduzione Filippo Bisciglia e una squadra di autori e autrici oramai collaudata, pronti a raccontare ...

Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Isabella e Manu escono insieme, occasione persa QUOTIDIANO NAZIONALE

Nella prossima puntata di Temptation Island, la terza di questa nuova edizione, si terrà il falò di confronto tra Davide e Alessia. Nonostante sia stata relegata nella parte tarda ...Nella nuova edizione di Temptation Island, Gabriela e Giuseppe sono sicuramente tra i concorrenti che hanno catturato maggiormente le attenzioni del pubblico. Gabriela è finita in tendenza ...