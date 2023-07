Temptation Island | Davide deluso chiede falò di confronto immediato | ' Io voglio Alessia | lei non lo so' Filippo Bisciglia incredulo

(Di martedì 4 luglio 2023)Bottiglia eRosati sono una delle coppie in crisi e che si è messa in gioco aper cercare di risolvere i propri problemi. Il risultato però è che nella seconda puntata ...

Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono una delle coppie in crisi e che si è messa in gioco aper cercare di risolvere i propri problemi. Il risultato però è che nella seconda puntata andata in onda lunedì 3 luglio ha portato Davide a chiedere il falò di confronto immediato. ...Isabella e Manu escono insieme dal programma, Davide chiede un falò di confronto e le altre quattro coppie continuano la loro esperienza tra dubbi e nuove conoscenzeQuando si parla di trash c'è poco da fare: il primo reality a cui pensiamo è, perché tra musiche perfette, coppie scoppiettanti, tatuaggi bizzarri, segnalati dagli utenti sui social, e numerosi colpi di fulmine rende i nostri lunedì sera magici e leggeri, ...

Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Isabella e Manu escono insieme, occasione persa QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande successo per la nuova edizione di Temptation Island e sicuramente a fare favilla è una delle coppie più chiacchierate, quella composta da Davide e Alessia. Tutto cambia nel momento in cui lui, ...Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, si è raccontato in un'intervista a SuperGuidaTv e ha confessato qualcosa che riguarda la realizzazione del programma. "Una cosa che vi svelo è ...