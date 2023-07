Temptation Island | Alessia e Davide ingannano tutti? Retroscena scottante

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 luglio 2023) La seconda puntata di, andata in onda lunedì 3 luglio 2023, si è conclusa con la richiesta del falò di confronto da parte diRosati dopo aver visto la sua fidanzataBottiglia molto vicina al tentatore. L'uomo si è accorto che la sua compagna non gli ha dato le risposte che desiderava; per tale motivo ha deciso di chiudere l'avventura chiedendo il confronto immediato. I due avevano deciso di partecipare al programma per recuperare il loro decennale rapporto.ha raccontato di una crisi causata dal suo tradimento. Per due anni ha avuto una relazione parallela con un altro uomo molto più grande di lei, relazione scoperta poi dal fidanzato. Quest'ultimo aveva ammesso di essere al corrente da tempo di ciò che stava facendo la donna alle sue ...