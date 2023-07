Temptation Island 2023 | volano insulti tra Alessia e Davide | falò di confronto imminente

(Di martedì 4 luglio 2023) Nella seconda puntata di, la tensione raggiunge il suo apice mentre la coppia formata dasi sfida in un feroce scambio di. Durante un momento disi lascia andare, definendo“cretina” e mettendo in discussione la sua intelligenza nonostante le due lauree che ha conseguito., tuttavia, reagisce con fermezza, ribadendo che il valore di una persona non può essere misurato solamente attraverso il proprio titolo di studio.svela i problemi conNel corso della discussione,si apre ulteriormente, ...

Soprattutto in questi giorni c'è chi potrebbe pensare che fare il tentatore o la tentatrice disia un mestiere perfetto: si è costantemente in vacanza, si guadagna bene e unica cosa che occorre fare è elargire attenzioni e dialogo ai concorrenti del reality. I concorrenti a ...Nella nuova edizione di, Gabriela e Giuseppe sono sicuramente tra i concorrenti che hanno catturato maggiormente le attenzioni del pubblico. Gabriela è finita in tendenza su Twitter durante la seconda ...Nella seconda puntata di2023 , abbiamo assistito alla crisi di un'altra coppia, quella composta da Gabriela e il suo fidanzato Giuseppe . Durante l'episodio, abbiamo visto come 'American Boy' questo il ...

Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Isabella e Manu escono insieme, occasione persa QUOTIDIANO NAZIONALE

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island si rivelano ricchi di colpi di scena: ecco cos'accadrà ad una coppia ...Nuovi risvolti tra Gabriela e Giuseppe sono stati svelati nella seconda puntata di Temptation Island. La ragazza non ha mai esitato a manifestare le sue fragilità a colpi di… Leggi ...