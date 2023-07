Temptation Island 2023 | le pagelle | l' Incoerenza di Federico voto 4 | gli occhi dell’amore di Manu voto 8

... Il reality di Canale 5 è il programma più visto con 3.47 milioni di spettatori per il 26,3% di share Canale 5 stravince negli ascolti tv per la prima serata con. Il reality ha ...Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, a svelare il compenso , è stata un'ex tentatrice , nello specifico, Ilaria Gallozzi, che nell'edizione didel 2020 mise in ...Il ritorno dinel 2023 è partito con un vero e proprio successo e boom di ascolti: dopo il debutto al 26,14% di share, con la seconda puntata di ieri è arrivata la conferma e un'altra vittoria in ...

Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Isabella e Manu escono insieme, occasione persa QUOTIDIANO NAZIONALE

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui, tra un commento e l’altro sulle storie d’amore dei… Leggi ...Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, si è raccontato in un'intervista a SuperGuidaTv e ha confessato qualcosa che riguarda la realizzazione del programma.