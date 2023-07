Temptation Island 10 | l’opinione di Chia sulla seconda puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 4 luglio 2023) La verità, quando si guarda, è una sola. Passano le edizioni, cambiano i protagonisti, ma quello che non cambierà mai è quanto straca**0 ti senti fortunata ad essere single (o anche ad avere la consapevolezza di vivere una storia sana, certo. E’ che, stando alla media non solo di ciò che vediamo su Canale 5 ma anche di ciò che sentiamo in giro ogni giorno, quella è ormai una rarità, l’eccezione alla regola…) quando di fronte ti ritrovi lo strabordante disagio di chi s’accolla scientemente relazioni così completamente, impietosamente e – soprattutto – irrimediabilmente disfunzionali. Gente che non si ama, manco si stima e (spesso) quasi si schifa. Ma che porta avanti la propria storia da anni semplicemente per la paura di stare sola, o perché “non avrei le pa**e di lasciarl*“. Ottimi presupposti, effettivamente. Roba da invidia ...