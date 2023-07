Temptation Island 10 | le prime parole di Isabella Recalcati e Manuel Marascio dopo il faló di confronto

(Di martedì 4 luglio 2023) Nella seconda puntata della decima edizione dila coppia formata daha abbandonato il programma.il falò di, i due hanno deciso di lasciare insieme il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Poco prima di lasciare il resort, i due fidanzati hanno commentato l’esperienza trascorsa. Nello specifico, Manu ha detto di: Mi mancava…Potevano esserci anche due milioni di ragazze lì dentro, tanto la mia testa era sempre da Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva tremare perché non la vedevo. Quindi stavo impazzendo. Lei è istintiva…Mi son detto: “Adesso questa qua mi chiama, ha visto un video, non le è andato bene quello che ho detto, mi ...

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show estivo delle tentazioni. Tra le coppie in gioco c'è quella formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, fidanzati da sette ...Il conduttore di, Filippo Bisciglia , si è raccontato in un'intervista a SuperGuidaTv e ha confessato qualcosa che riguarda la realizzazione del programma. 'Una cosa che vi svelo è che quando faccio ...Ieri sera, lunedì 3 luglio, su Canale5 è andata in onda la seconda puntata di, il reality estivo che è tornato dopo un anno di pausa più carico che mai. Alla conduzione Filippo Bisciglia e una squadra di autori e autrici oramai collaudata, pronti a raccontare ...

Nella prossima puntata di Temptation Island, la terza di questa nuova edizione, si terrà il falò di confronto tra Davide e Alessia. Nonostante sia stata relegata nella parte tarda ...Nella nuova edizione di Temptation Island, Gabriela e Giuseppe sono sicuramente tra i concorrenti che hanno catturato maggiormente le attenzioni del pubblico. Gabriela è finita in tendenza ...