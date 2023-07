“Temptation” invernale e Blasi fuori dai giochi | incredibile retroscena sulla nuova stagione Mediaset

(Di martedì 4 luglio 2023) Programmi TV. Poche ore e sapremo quali sono i palinsesti ufficiali per latelevisiva 2023/2024 in casa. Ebbene sì, questa sera a Cologno Monzese si terrà laNight, dove tutto sarà rivelato. Anche se ciò che accadrà sarà annunciato tra poco, particolarisono già emersiprossima. Novità importanti perIsland e Ilary. Leggi anche: “Island”, Filippo Bisciglia rimane senza parole: cos’è successo nella puntata di ieri Leggi anche: Isabella e Manuel lasciano “Island”, poi scoppia la bufera su di lei Ilarye il futuro incerto aSecondo TvBlog, pare che ...

8)Island in montagna Dopo il successo diIsland , Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto a Maria De Filippi di realizzarne una versione anche. Ovviamente non vedremo ...... se ci si basa su ciò che si conosce finora: se l'idea era quella di allontanarsi del trash, non si comprende la novità data dal potenziale doppio appuntamento (con bisdiIsland)...... Anche secondo quanto riportato da TvBlog , L'Isola dei Famosi sarebbe confermata e ci potrebbe essere inoltre una versionediIsland: Scopri le ultime news sull 'Isola dei ...

Temptation Island, versione invernale in arrivo con Filippo Bisciglia ... Tag24

Con il ritorno in onda di Temptation Island, a tornare nel mirino dei social è stata Ilaria Gallozzi, ex tentatrice. Attraverso TikTok, la ragazza ha ...Dopo l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, anche Ilary Blasi potrebbe lasciare Mediaset. Questo è ciò che emerge dall'indiscrezioni riportate di recente da Il Messaggero. Per ciò che concerne L'Is ...