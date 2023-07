Tempo di decortica in Portogallo | Amorim inserisce tre novità a inizio filiera

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Labitalia) -diin. Un rituale affascinante, che quest'anno si arricchisce di notevoli innovazioni in termini di sostenibilità. Un obiettivo a cui puntaCork, prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero. “ha un piano rivoluzionario per il settore, che consentirà la redditività forestale - afferma l'adCork Italia, Carlos Veloso dos Santos - grazie all'anticipo della produzione, grazie a una densità di coltivazione superiore a quella attuale e, inoltre, grazie al decisivo contributo che queste nuove piantagioni daranno rispetto alla CO2: possono catturarne 8 milioni di tonnellate e avere un enorme valore ambientale aiutando il nostro Paese e l'Europa a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e vivere ...