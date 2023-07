Telesia For Peoples | la decima edizione tra eventi e missioni benefiche

E' questa la motivazione del Premio "Peoples 2023 che, come anticipato lo scorso anno in chiusura della nona edizione della manifestazione con l'esibizione dei ragazzi "speciali" del ...È stato assegnato al magistrato Alfredo Robledo il Premio "Peoples 2023" - categoria Istituzioni - "per l'impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant'anni di servizio in magistratura decine di ...Benevento . E' stato assegnato al magistrato Alfredo Robleto il Premio 'Peoples 2023' - categoria Istituzioni - 'per l'impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant'anni di servizio in magistratura decine di ...

Telesia for Peoples” 2023: domani la presentazione della X edizione ViviTelese

San Giuseppe Vesuviano, 3 Luglio – Si accendono i riflettori nell’incantevole struttura del Casale Telesi a San Giuseppe Vesuviano. Nelle atmosfere delicate e ...Il programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della decima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, verranno presentati nel c ...