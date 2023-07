Tel Aviv | ferite almeno 5 persone travolte da un’auto alla fermata del bus | attentatore morto dopo una sparatoria – I video

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono5 lerimastedache le hamentre si trovavano afermate di un autobus in Pinchas Rosen Street, a Nord di Tel. Secondo la polizia si è trattato di un attentato.che l’uomo ha colpito chi si trovavadell’autobus è iniziata unacon un civile che lo avrebbe ucciso. July 4, 2023 July 4, 2023 su Open Leggi anche: Jenin, scontriil blitz di Israele: morti5 palestinesi. Ue e Usa «fortemente preoccupati» per l’ok a migliaia di nuovi insediamenti – IlL'articolo proviene da Open.

Cinque persone sono state ferite da un'auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord dialla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia secondo cui si tratta di un attentato. Secondo i servizi di pronto soccorso tra i feriti nell'attentato c'è una donna in gravi ...E' di 6 feriti il bilancio di un attacco condotto con un'auto e una sparatoria in Pinchas Rosen Street a nord di, in Israele. Lo conferma la polizia israeliana parlando di attacco terroristico, mentre i video condivisi sui social mostrano l'aggressore morto a terra. Una fonte della polizia citata da ...Attentato in Israele. Un'auto travolge i pedoni alla fermata di un autobus. Il bilancio provvisorio è di dieci feriti. L'attacco è avvenuto nella parte nord di. La polizia locale riferisce che all'incidente sono seguiti degli spari. L'attentatore è stato ucciso. Ucciso l'autore dell'attentato Un attacco con un'auto e una sparatoria in Pinchas ...

Scontri all'aeroporto di Tel Aviv contro la riforma giudiziaria Euronews Italiano

Cinque persone sono state ferite da un'auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord di Tel Aviv, alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tra ...Hamas loda il gesto e chiarisce che si tratta di una risposta per gli attacchi dell'esercito israeliano contro Jenin ...