Tel Aviv | 8 feriti in un attentato | fermato un 23enne di Hebron

Un uomo ha investito con un furgone le persone ferme ad una fermata dell'autobus a. Dopo averle investite poi ha accoltellato i presenti, tra cui alcune delle persone ferite a terra. L'uomo è stato neutralizzato dalla Polizia. Hamas ha fatto sapere che si tratta della prima ...Un attacco con un'auto - ariete aha provocato dieci feriti . Lo afferma la polizia israeliana precisando che tre delle vittime sono in gravi condizioni , due in condizioni moderate e altre due hanno riportato ferite lievi. L'...Sarebbero almeno sette le persone ferite da u n'auto che le ha travolte alla fermata di un autobus nella parte nord di, a Pinchas Rosen Street. Una donna, 46 anni, è in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tratterebbe di un attentato. L'autore, che sarebbe sceso dall'auto armato di un ...

Attentato a Tel Aviv, 8 feriti, due sono gravi Agenzia ANSA

Attacco terroristico a Tel Aviv, ferite sette persone, una donna versa in gravi condizioni di salute. Hamas elogia l'attentato ...Auto travolge passanti a Tel Aviv, Hamas: “È la prima risposta ai crimini di Jenin, pagheranno caro prezzo”. Ucciso il conducente del mezzo, un palestinese di Hebron. .