Tassonomia dei trofei

(Di martedì 4 luglio 2023) Nell’ottavo libro delle Storie Erodoto racconta che i Persiani, durante la loro invasione della penisola ellenica, si imbatterono in un piccolo gruppo di disertori Arcadi. Decisi a raccogliere quante più informazioni possibili sul conto degli Elleni, gli uomini di Serse sottoposero i prigionieri a uno scrupoloso interrogatorio al cospetto del re. Scoprirono così dell’esistenza dei Giochi Olimpici, e delle gare atletiche e ippiche che si svolgevano al loro interno. Incuriositi, vollero poi sapere in cosa consistesse il premio per i vincitori e, nel sentirsi rispondere che venivano celebrati con corone d’ulivo, rimasero piuttosto sorpresi. Il comandante Tritantacme non riuscì a trattenere la propria indignazione, e sbottò: «Oh, generale Mardonio! Contro chi ci hai condotto a combattere! Contro uomini che non lottano per denaro, ma per la gloria del merito!». Difficile immaginare quale ...