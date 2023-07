Taiwan usa missili e blindati per simulare la difesa contro la Cina

(Di martedì 4 luglio 2023) L’invasione cinese diè ormai uno scenario su cui tarare capacità – in termini di potenza di fuoco e rapidità di reazione – delle forze armate locali, tanto che le ultime esercitazioni live-fire delle forze armate di Taipei sono servite per testare l’uso di sistemi terra-marepotenziali aggressori. Lunedì 3 luglio, l’esercito diha effettuato esercitazioni sulla sua costa meridionale, situata in posizione strategica (e considerata quella più facile da assaltare), sparandoda autoblindo in una simulazione di respingimento di forze d’invasione. Sono stati usati mezzi altamente mobili, che servono ad aumentare sia la capacità che la rapidità di riposta. La, che consideraauto-governata democraticamente una provincia ribelle da annettere, ha ...

... Institute for Information Industry (III), NationalUniversity, National Taipei University e ... di interfacciarsi autonomamente con un importante ecosistema economico diverso da quello. ...I rischi di una guerra nucleare però non vengono solo dagli sviluppi del conflitto in Ucraina: in estremo Oriente la tensione tra Cina eè ai massimi storici - con glispettatori ...In paesi come Thailandia,e Giappone, l'uso di plastica monouso è comune, dovuto a motivi ... mentre il Giappone ha adottato una nuova legge per ridurre l'uso di posate di plasticae getta. ...

Taiwan, visita di una delegazione Usa e cooperazione: sgarbo alla Cina Il Tempo

La 6G-IA europea e la TAICS di Taiwan hanno siglato un accordo per scrivere assieme il futuro 6G. L’obiettivo è quello di unire le forze per colmare il divario tra ricerca, standard e industria."Vogliamo fare ogni sforzo per raggiungere una riunificazione pacifica. Ma non permetteremo mai a nessun popolo o forza esterna di separare Taiwan dalla sua ...