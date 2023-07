Taglio al cuneo fiscale 2023 al via | stipendi più alti dal 1° luglio Come funziona

Leggi su leggioggi

(Di martedì 4 luglio 2023) E’ stato approvato, con il Decreto Lavoro convertito in legge, il nuovoal. Da questo mese loo netto di oltre 14 milioni di dipendenti sarà più alto, per effetto della nuova sforbiciata alle tasse e ai contributi in busta paga, a vantaggio dei lavoratori. Politica inaugurata dall’ex governo Draghi e portata avanti dall’esecutivo Meloni. Misura introdotta e confermata dal Dl 48/23 e in vigore dal 1°al 31 dicembre. La grande novità è che la riduzione dela partire da, sarà di 4 punti percentuali per tutti i lavoratori fino a 35 mila euro.che porterà ...